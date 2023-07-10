Более 5,3 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы уже выдано 5 316 грантов для реализации новых бизнес-идей. Всего в 2023 году планируется выдача 9 000 грантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Заявки на получение грантов по первому и второму потоку принимались согласно утвержденному графику в марте и мае текущего года.

В рамках прошедших двух потоков всего было принято 51,2 тысячи заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 30,1 тысячи, от лиц с инвалидностью – 8,7 тысячи, от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 6,1 тысячи, от получателей адресной социальной помощи – 2,7 тысячи заявлений. Также подали заявления 2,01 тысячи человек из числа лиц, потерявших кормильца, 160 кандасов и 506 переселенцев.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской (11,6 тысячи), Жамбылской (5,5 тысячи) областей и города Шымкента (6 тысяч), наименьшее количество из области Улытау (365) и Акмолинской области (611).

Государственный грант – безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет до 400 МРП (1 380 000 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения.

Принятие заявлений для получения грантов осуществляется по потокам. Следующий поток ориентировочно будет в сентябре текущего года в связи с созданием 20 центров трудовой мобильности на уровне областей и мегаполисов и проведением трансформации действующих центров занятости населения в их филиалы в июле 2023 года в рамках реализации Социального кодекса РК.

В Минздраве отметили, что объявление о начале приема заявлений на получение грантов будет опубликовано за 10 календарных дней до приема заявлений на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК и органов по вопросам занятости населения. Срок приема заявлений на портале Business.enbek.kz составляет 10 (десять) рабочих дней в каждом потоке.