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    Более 494,3 тысячи казахстанцев получили АСП с начала года

    23 Мая 2023, 10:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2023 года адресная социальная помощь назначена 494,3 тыс. человек из 94,2 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

    На 1 мая т.г. дополнительная выплата назначена 150,8 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минтруда РК Общество Соцвыплаты АСП
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