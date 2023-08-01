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    Более 49 тысяч спортивных секций функционируют в школах Казахстана

    1 Августа 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками охвачено более 190 тысяч детей. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По линии Министерства просвещения в 2022-2023 учебном году по программе дополнительного образования в школах функционируют более 49 тысяч спортивных секций, в которых приняли участие около 1,3 млн детей. Как вы знаете, наше министерство отвечает за проект подушевого финансирования спортивных и творческих кружков. В этом году в рамках государственного спортивного заказа спортивными кружками охвачено более 190 тысяч детей. Однако в настоящее время, данной программой охвачены в основном дети в городской местности, а в сельской местности она практически не реализуется», - сообщил Асхат Оралов.

    По словам министра, для решения данного вопроса министерством проводится работа по изменению и дополнению действующих нормативных правовых актов.

    «Предлагается введение разделения (анализа) финансирования на «городские» и «сельские» зоны. Несмотря на проделанную работу, проблем в отрасли все еще достаточно. Анализ отрасли показал, что основной проблемой развития физической культуры в стране является нехватка необходимой спортивной инфраструктуры. На местах акиматами принимаются меры по реконструкции и обновлению существующих спортивных сооружений, площадок, а также строительству недорогих спортивных объектов в густонаселенных местах. Однако этих мер на сегодняшний день недостаточно. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч – в сельской местности», - добавил Асхат Оралов.

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    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Спорт
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