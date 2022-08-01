1 Августа 2022 12:43

Свыше 489 млн тенге за отопление вернут потребителям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Работа проведена в соответствии с нормами законодательства в сфере естественных монополий, по итогам которой возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года). Как известно, в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией», - сообщили в ведомстве.

По информации комитета, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму

489 950 250 тенге с учетом НДС:

- по г. Алматы – 40 935 520 тенге;

- по г. Нур-Султан – 1 755 990 тенге;

- по г. Шымкент – 27 698 240 тенге;

- по Алматинской области – 9 284 560 тенге;

- по Акмолинской области – 20 338 930 тенге;

- по Атырауской области – 8 275 780 тенге;

- по Актюбинской области – 20 185 000 тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 186 251 070 тенге;

- по Жамбылской области – 16 585 480 тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 786 580 тенге;

- по Карагандинской области – 81 306 480 тенге;

- по Костанайской области – 4 449 030 тенге;

- по Кызылординской области – 38 824 760 тенге;

- по Павлодарской области – 3 138 510 тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 26 648 420 тенге;

- по Туркестанской области – 3 485 900 тенге.

При этом, для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

По дополнительным вопросам можно обратиться:

- в ДКРЕМ МНЭ РК по г. Алматы - 8(727) 2790609;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по г. Нур-Султан - 8(7172) 95-18-69;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по г. Шымкент 8(7252) 321507;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Алматинской области - 8(728) 2242825;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области - 8(7162) 504363;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области - 8(7122) 211038;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области - 8(7132) 743065;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области - 8(7232) 614120;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области - 8(7262) 431441;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Западно-Казахстанской области - 8(7112) 240634;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Карагандинской области - 8(7212) 413424;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области - 8(7142) 542876;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Кызылординской области - 8(7242) 263798;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области - 8(7182) 787105;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Северо-Казахстанской области - 8(7152) 534230;

- в ДКРЕМ МНЭ РК по Туркестанской области - 8(72533) 57551.