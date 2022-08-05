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    • Более 47 кг конопли изъяли у жителя Шымкента

    5 Августа 2022 16:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свыше 600 кустов конопли выращивал во дворе дома житель Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» выявлен местный житель, незаконно выращивающий коноплю в крупном размере у себя во дворе.

    «У 57-летнего мужчины изъято 636 кустов наркотического растения общим весом 47,5 кг. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование. Стоит отметить, что подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления», - сообщили в полиции.

    Фото: polisia.kz
    #Шымкент #Борьба с наркотиками
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