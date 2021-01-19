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    Более 47 кг гашиша изъяли жамбылские полицейские у алматинца

    19 Января 2021, 22:30

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более 47 килограммов гашиша обнаружили жамбылские полицейские у жителя Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    18 января 2021 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности на 260 километре автодороги Западная Европа – Западный Китай остановили автомашину марки «Volkswagen Golf 3» под управлением 39-летнего жителя города Алматы. В багажном отсеке автомашины обнаружены две хозяйственные сумки, в каждой из которых было по одному мешку, обмотанному скотчем. Внутри мешков находилось наркотическое средство «гашиш» общим весом 47 килограммов 850 граммов.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта» УК РК. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Кордайского района.

    «За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил начальник УПН департамента полиции Аскар Джумабеков.

    Автор:

    Алматы Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК Силовые структуры Общество
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