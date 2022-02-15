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    Более 46 тысяч беременных и подростков вакцинировались от КВИ в Алматинской области

    15 Февраля 2022, 11:12

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали, сколько беременных и подростков получили полный курс вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 15 февраля в Алматинской области первый компонент вакцины получили 974 425 (81%) человек, вторым привиты 883 864 (74%) жителя. Первый компонент вакцины Pfizer получили 76 478 подростков, 3703 беременных и 13 042 женщины в период лактации. Второй компонент вакцины получили 44 046 подростков, 2384 беременных и 8009 женщин в период лактации. Курс ревакцинации прошли 190 432 человека», - проинформировали в ДСЭК.

    В целом, в Алматинской области за последние сутки зафиксирован 91 новый случай коронавирусной инфекции.

    По состоянию на 15 февраля в области зарегистрировано 68 806 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 52 342 случая.

    Темп прироста по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,5% до 0,2%. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Аксуском - 0,3%, Жамбылском - 0,3%, Каратальском - 0,3%, Коксуском - 0,3%, Сарканском - 0,3% районах и городах Талдыкорган - 0,3%, Текели - 0,3%.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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