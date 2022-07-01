Более 46 тыс. доз вакцин против КВИ доступны жителям Алматинской и Жетысуской областей

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской и Жетысуской областях продолжают вакцинировать граждан с 12 лет против коронавирусной инфекции. На сегодня в регионах функционируют 366 пунктов вакцинации и 67 передвижных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области отметили, что по состоянию на 1 июля первую дозу вакцины получили 1 046 073 человек, что составляет 87,2% подлежащего иммунизации взрослого населения, второй компонент – 994 350 граждан.

На сегодня для жители двух областей доступны три вида противовирусных препаратов: это «QazVac» - 6243 доз, «SinopharmVeroCell» - 7926 доз и Comirnaty (Pfizer) – 32 544 доз.

Кроме того, в областях ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. На 1 июля их количество составляет 144 474 человека, в том числе 110 906 подростков, 4668 беременных и 17 756 женщин в период лактации. 411 322 человека прошли курс ревакцинации», - отметили в пресс-службе ДСЭК Алматинской области.

По данным ведомства, всего за прошедшие сутки в Алматинской и Жетысуской областях зарегистрировано 8 случаев COVID-19. В стационарах на лечении находится 4 человека. За сутки в больницы регионов поступило 2 пациента. Всего состоит под медицинским наблюдением 18 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 13,3 %. Всего коек – 80.

С начала пандемии в регионах зарегистрировано 69 574 случая коронавирусной инфекции.



