Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Более 46 млрд тенге составляет потенциал развития обрабатывающей промышленности в РК

    4 Апреля 2023, 09:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил о мерах по реализации поручения Президента по развитию внутристрановой ценности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2022 года доля внутристрановой ценности в общем объеме закупок товаров, работ и услуг составила 53,5%. При этом потенциал развития обрабатывающей промышленности за счёт внутренних резервов составляет 46,3 млрд долларов США», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

    Он уточнил, что к числу основных отраслей, которые обладают наибольшим потенциалом для развития, относятся машиностроение, химическая промышленность, металлургия, легкая промышленность и строительные материалы.

    «Сейчас ведется работа по следующим направлениям: усиление норм в части заключения офтейк-контрактов и долгосрочных договоров; установление обязательств крупных предприятий (недропользователей) по принятию Программ развития внутристрановой ценности сроком не менее 3 лет, включающие в себя вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, заключение договоров, создание пояса МСБ, социальное обеспечение и т.д», - заключил М. Карабаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Промышленность МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами