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    Более 46 млн тенге конфискуют у владельца рынка «Алтын Орда»

    22 Июля 2022, 16:07

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постановлением Карасайского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматинской области ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» привлечено к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с частью 3 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» наложен штраф в размере 1 424 776 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 46 976 550 тенге, полученного при применении монопольно высокой цены», - сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции,

    Ранее антимонопольный департамент по Алматинской области возбудил административное дело в отношении ТОО «Altyn Orda QazTrade LTD» и направил материалы в Карасайский специализированный межрайонный суд Алматинской области для рассмотрения.

    По итогам проверки рынка «Алтын Орда» в марте 2022 года в деятельности ТОО выявлены факты злоупотребления доминирующим или монопольным положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высокой цены на ежедневную аренду торговых мест.

    Постановление Карасайского специализированного межрайонного суда в законную силу не вступило.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Экономика
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