Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Более 450 тысяч кубометров снега вывезли в ВКО

    13 Марта 2023, 18:25

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО в целях недопущения ледяных заторов осуществлены профилактические взрывные работы по дроблению льда на реках Бухтарма, Курчум, Уба на общей площади 123 960 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Акиматами городов и районов проведена очистка и углубление 73 каналов общей протяженностью 140 км, 434 арыков общей протяженностью 376 км. Очищено 1688 водопропускных сооружений на автомобильных дорогах, 90 водопропускных сооружений на железнодорожных путях и 299 мостах, проведено устройство 3 водоотводных каналов. Выполнено 100 % противопаводковых работ.

    По республиканским дорогам очищено 334 водопропускных сооружения и 85 мостов, по областным дорогам - 1545 водопропускных сооружений и 85 мостов.

    В области продолжается работа по очистке от снега, вывезено 454,8 тысячи кубометров.


    Для размещения населения в случае подтопления жилых домов акимами городов и районов подготовлен 121 пункт временного размещения вместимостью 14 530 человек.

    На случай осложнения паводковой ситуации в области сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты с численностью 1 719 человек, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы.
    Также в случае необходимости по согласованию с МЧС РК, в районе Алтай планируется задействовать силы и средства воинской части № 68303 МЧС РК для проведения превентивных мероприятий.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая