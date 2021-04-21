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    Более 450 тысяч человек вакцинировали от COVID-19 в Узбекистане с начала прививочной кампании

    21 Апреля 2021, 12:43

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За 20 дней прививочной кампании в Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 450 тысяч человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, на сегодня в стране уже привились 458 555 человек.

    Среди регионов страны лидирует Ферганская область, там прививку получили 66381 человек. Следом в рейтинге расположились Наманганская область с 47841 привитым жителем, Андижанская область – 46639 человек, Самаркандская область – 43394 жителя. В остальных регионах количество вакцинированных составляет от 22 до 37 тысяч жителей.

    Охват населения вакцинацией в Узбекистане будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется двумя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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