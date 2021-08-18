Более 450 литров контрафактного алкоголя изъяли из магазина в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года изъяли из незаконного оборота более 4,3 тысячи спиртосодержащей продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, за незаконную предпринимательскую деятельность к административной ответственности привлекли 34 правонарушителя, за нарушение требований законодательства по реализации алкогольной продукции – 22.
Один из последних фактов выявили в магазине по улице Украинской. Там алкоголь реализовывали без соответствующего разрешения. Всего изъяли 453 литра нелицензированной алкогольной продукции. В отношении владельца магазина собран материал по статье «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления.
Подобные факты нарушений правил реализации алкогольной продукции выявили еще в нескольких магазинах города.
По словам и.о. начальника управления полиции Петропавловска Алибека Габдуллина, принимаемые профилактические меры напрямую влияют на поддержание стабильной оперативной обстановки на территории областного центра. Большая часть преступлений совершается в алкогольном опьянении.
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