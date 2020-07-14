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    Более 450 грантов для казахстанцев в магистратуру

    14 Июля 2020, 09:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Satbayev University предлагает уникальную возможность – обучение в магистратуре в техническом ВУЗе №1 страны бесплатно! Осталось пять дней до окончания регистрации для участия в КТ и подачи документов.

    Достойное образование позволяет оставаться востребованным специалистом и претендовать на престижную, высокооплачиваемую должность. Если вы задержались в статусе «подчиненный», возможно, стоит добавить в свое резюме степень магистра.

    Преимущества обучения в магистратуре Satbayev University:

    · 35 образовательных программ;

    · высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;

    · мощная научно-исследовательская инфраструктура;

    · возможность стажировки в 92 зарубежных университетах.

    Магистранты имеют возможность пройти практику у многочисленных компаний-партнеров (более 400), а 88% выпускников трудоустраиваются в те же организации, где проходили практику.

    В 2020 году КТ проводится на сайте Национального центра тестирования МОН РК ( http://testcenter.kz ), абитуриенты самостоятельно подают заявление для прохождения комплексного тестирования (КТ), без обращения в приемную комиссию.

    Чтобы подать заявление на участие в КТ нужно:

    1. зарегистрироваться в мобильной базе граждан на сайте https://egov.kz

    2. сформировать цифровой паспорт Digital.ID (подтверждение личности) на сайте https://did.gov.kz

    3. зарегистрироваться на сайте Национального Центра тестирования https://pvo-zayav.testcenter.kz

    КТ пройдет с 1 по 15 августа.

    Чтобы поступить в магистратуру, необходимо:

    • Пройти первичную регистрацию онлайн по адресу: kb.satbayev.university.

    • Определить образовательную программу магистратуры в соответствии со специальностью высшего образования.

    Список необходимых документов (документы можно предоставить после сдачи КТ и до момента зачисления):

    • заявление (в произвольной форме) на имя руководителя организации;

    • анкета претендента (приходит на электронную почту после регистрации в онлайн-режиме);

    • копия документа о высшем образовании;

    • копия документа, удостоверяющего личность;

    • личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

    • шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

    • медицинская справку формы 086-У;

    • копия сертификата о сдаче теста по программам IELTS, TOEFL и др. (в случае их наличия);

    • квитанция об оплате за тестирование.

    Подробнее по телефонам:

    +7 (701) 267 89 82

    +7 (777) 275 88 18

    Или пишите: grad@satbayev.university

    www.satbayev.university

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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