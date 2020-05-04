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    Более 450 билбордов с изображением ветеранов украсили улицы в Павлодарской области

    4 Мая 2020, 10:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 450 билбордов с изображением ветеранов украсили города и районы Павлодарской области к 75-летию Победы. Кроме того, ролик о 55 ныне здравствующих участниках Великой Отечественной войны Павлодарской области запустят на четырех LED-экранах, передает pavlodarnews.kz.

    Установка билбордов с изображением ветеранов ВОВ в Павлодарской области началась с 24 апреля. Портреты героев будут украшать города и районы до 25 мая, рассказали в управлении информации и общественного развития области. Дизайн билбордов с изображением ветеранов, других билбордов и перетягов, посвященных 75-летию Победы с единым логотипом для всей страны, был утвержден областной комиссией по подготовке и проведению мероприятий. Населенные пункты Павлодарской области ко Дню Победы украсили 459 баннеров с портретами, самое большое их количество в областном центре - 300.

    «На 34 билбордах, созданных и установленных за счет городского бюджета, изображены Герои Советского Союза и восемь Кавалеров Ордена Славы. Остальные билборды с портретами своих воевавших отцов, дедов, дядь, прадедов за свой счет устанавливают родственники фронтовиков, работая напрямую с рекламными агентствами», - рассказали в управлении.

    Всего в Павлодарской области осталось 55 ныне здравствующих ветеранов ВОВ, 37 из них проживают в Павлодаре.

    С 5 мая ролик с их портретами появится на четырех LED-экранах Павлодара. Кроме того, ко Дню Победы улицы городов и районов уже украшены тематическими перетягами и билбордами. Праздничные флаги появились на проспекте Нурсултана Назарбаева областного центра. На сегодняшний день размещено более 500 рекламных конструкций.

    Напомним, в этом году к 9 Мая все ветераны ВОВ в регионе получили по миллиону тенге. Всего в Павлодарской области планируют провести более 150 онлайн-мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Ко Дню Победы в Баянауле возведут бюсты участников ВОВ – Бахыта Кайдарова, Василия Христенко, Ивана Кудинки и Жылбека Агадилова. В Актогае появится бюст Героя Советского Союза Серикбая Муткенова. Торжественное открытие запланировали на июль 2020 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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