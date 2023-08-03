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    Более 450 афганских студентов учатся в Казахстане

    3 Августа 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан готов реализовывать образовательные программы по обучению афганских студентов. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году Казахстан готов выделить 30 грантов для студентов из Афганистана. Сегодня в Казахстане обучается более 450 афганских студентов», - сообщил он, приветствуя участников казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане.

    Серик Жумангарин добавил, что Казахстан продолжит вносить свой вклад в обеспечение гуманитарной помощи для Афганистана, оказывая материальную и гуманитарную поддержку афганскому народу.

    Ранее сообщалось, что за последние два года Казахстан направил в Афганистан гуманитарную помощь в объеме 10 тысяч тонн муки, а также иные виды продовольствия, товары первой необходимости и медикаменты.

    В целом Казахстан заинтересован в сохранении торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила $343,6 млн. Из них $334,5 млн принадлежит казахстанском экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. Вместе с тем, планируется экспортировать казахстанские товары в Афганистан на 500 млн долларов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Афганистан
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