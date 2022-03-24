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    Более 45 тысяч человек ревакцинировались в Мангистауской области

    24 Марта 2022, 21:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области ревакцинацию прошли более 45 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ревакцинацию прошли 45 476 человек, в том числе медицинские работники, госслужащие, работники производства, педагоги, беременные женщины и представители других профессий», - проинформировал Аскар Сагимбаев.

    По его словам, первая партия вакцины «Спутник Лайт» в объеме 2 тысяч доз была доставлена в регион 24 ноября минувшего года.

    В целом, как рассказал спикер, в регионе сейчас доступны вакцины «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac», «Pfizer».

    В области с 3 февраля 2021 года по 24 марта 2022 года 1-ым компонентом вакцины охвачено 213 808 человек (55,1%), 2 компонентом - 202 889 человек (52,2%).

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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