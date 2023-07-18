Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции

    18 Июля 2023, 04:17

    ГЮМЮЛЬЖИНЕ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Греции за последние сутки из-за жары и сильного ветра вспыхнуло 46 очагов лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    В заявлении пожарной службы Греции говорится, что в ближайшие дни для многих регионов страны было сделано предупреждение о «высоком риске лесных пожаров».

    В заявлении указывалось, что метеорологические условия в регионе Аттики, в который также входит столица Афины, повысили риск возникновения лесных пожаров.

    Пик жары в стране ожидается 20 июля.

    Напомним, в 2021 году беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса. Согласно опубликованного в 2021 году во время лесных пожаров отчета EFFIS, пожары, бушевавшие в Греции, разрушили 90 % всех земель.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Греция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заболеваемость раком легкого выросла среди женщин Бельгии
    Мужчина в США зарезал женщину и выложил видео убийства в Facebook
    Отец выставил свою двухдневную дочь на продажу в Узбекистане
    Более 800 тысяч человек пострадали от тайфуна «Доксури» в Китае
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте