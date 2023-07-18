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Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Июля 2023, 04:17
Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции Фото: aa.com.tr

ГЮМЮЛЬЖИНЕ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Греции за последние сутки из-за жары и сильного ветра вспыхнуло 46 очагов лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

В заявлении пожарной службы Греции говорится, что в ближайшие дни для многих регионов страны было сделано предупреждение о «высоком риске лесных пожаров».

В заявлении указывалось, что метеорологические условия в регионе Аттики, в который также входит столица Афины, повысили риск возникновения лесных пожаров.

Пик жары в стране ожидается 20 июля.

Напомним, в 2021 году беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса. Согласно опубликованного в 2021 году во время лесных пожаров отчета EFFIS, пожары, бушевавшие в Греции, разрушили 90 % всех земель.


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