Более 45 очагов лесных пожаров за сутки вспыхнуло в Греции

ГЮМЮЛЬЖИНЕ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Греции за последние сутки из-за жары и сильного ветра вспыхнуло 46 очагов лесных пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

В заявлении пожарной службы Греции говорится, что в ближайшие дни для многих регионов страны было сделано предупреждение о «высоком риске лесных пожаров».

В заявлении указывалось, что метеорологические условия в регионе Аттики, в который также входит столица Афины, повысили риск возникновения лесных пожаров.

Пик жары в стране ожидается 20 июля.

Напомним, в 2021 году беспрецедентные пожары в Греции сравняли с землей тысячи гектаров леса. Согласно опубликованного в 2021 году во время лесных пожаров отчета EFFIS, пожары, бушевавшие в Греции, разрушили 90 % всех земель.