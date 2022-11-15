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    Более 45 млрд тенге запросило МЧС на техническое оснащение

    15 Ноября 2022, 12:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин поделился планами по улучшению технического оснащения спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Производство техники и вертолетов - это дело не одной недели, не одного месяца. Мы подали заявку на поэтапное увеличение, в том числе, переоснащение наших подразделений. В течение трех, максимум, пяти лет по оснащению мы добьемся показателей, которые позволят нам оперативно реагировать на все ЧС. Более 45 млрд тенге запросили только на техническое оснащение», - сказал Илья Ильин на заседании Правительства.

    Ранее министр озвучил планы по повышению зарплат сотрудникам в 2023 году.

    «Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% - это максимальное повышение для рядового состава, те, которые только начинают службу. И 10% - это для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС», - сказал глава МЧС.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК МЧС
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