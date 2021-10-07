Более 45 миллионов жителей Турции полностью вакцинировались от коронавируса

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 111,4 млн доз вакцины против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в среду.

По данным ведомства, в общей сложности свыше 54,28 млн человек получили первые дозы, а около 45,64 млн граждан прошли полную вакцинацию.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 31 413 пациентов.

Зафиксировано еще 30 438 случаев заражения и 236 летальных исхода.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).





