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    Более 45 миллионов жителей Турции полностью вакцинировались от коронавируса

    7 Октября 2021, 10:05

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 111,4 млн доз вакцины против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Об этом говорится в сообщении Минздрава республики в среду.

    По данным ведомства, в общей сложности свыше 54,28 млн человек получили первые дозы, а около 45,64 млн граждан прошли полную вакцинацию.

    За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 31 413 пациентов.

    Зафиксировано еще 30 438 случаев заражения и 236 летальных исхода.

    Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

    31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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    Турция Коронавирус в мире Вакцинация
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