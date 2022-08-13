Более 440 тыс. детей получат денежную помощь для подготовки к школе в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финансовую поддержку со стороны государства уже получили около 150 тыс. семей для подготовки детей к школе. Всего данную помощь получат более 440 тыс. детей из социально уязвимых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

С этого года Минпросвещения внесены изменения в правила оказания материальной помощи и, если ранее выделяемая сумма в регионах варьировалась от 17 до 40 тыс., то в этом году сумма увеличена и составляет не менее 37 389 тенге.

«Также внесены изменения в механизм предоставления помощи. Теперь родителям денежные средства перечисляются на картсчет для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары и др. Раньше все это приобреталось акиматами, и возникали проблемы, связанные с размерами, качеством товаров и т.д», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в рамках Всеобуча материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, школьникам, которые оказались в чрезвычайной ситуации, и др.

«Многодетными матерями давно высказывались предложения, и мы их учли. Теперь родители получают деньги напрямую на свой карточный счет и самостоятельно выбирают школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Плюс в том, что ребенок сможет ходить в школу в том, что они выбрали вместе с родителями. Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. Вы помните, ежегодно возникали проблемы с размерами, качеством, дети стеснялись ходить в этой одежде. Акиматы уже активно перечисляют деньги родителям в размере не менее 37 389 тенге. Это минимальная сумма. Раньше могли выделить и 17, и 20, и 25 тыс. тенге. Некоторые акиматы выделяют больше этой суммы, например, Алматы - по 43 тыс. тенге. Из более чем 440 тыс. детей, которые должны получить эту помощь, деньги уже получили порядка 150 тыс. семей, остальные средства должны быть перечислены до 20 августа», - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев.



