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    Более 430 тысяч тонн мяса произвели в Казахстане в прошлом году

    15 Января 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-ноябре 2020 года объем производства мяса (без учета мяса птицы) превысил 435 тысяч тонн. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Также почти на 12% увеличилось производство колбасных изделий (с 48 до 53,8 тысячи тонн) и на 13,8% - мясных консервов (c 7,7 до 8,8 тысячи тонн).

    Экспорт говядины с января по октябрь составил 26,4 млн долларов США.

    «Рост производства отечественной готовой продукции обусловлен увеличением государственной помощи в сферах животноводства и мясопереработки. Кроме того, дополнительную загрузку мощностей перерабатывающих предприятий обеспечил мораторий на экспорт живого скота, введенный МСХ РК в прошлом году. Эта мера позволила не только остановить массовый вывоз животных, но и, в соответствии с поручением Президента, увеличить объемы производства готовой продукции», - прокомментировали в ведомстве.

    В рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 г.г. оказываются следующие виды господдержки для переработчиков мяса:

    1) возмещение части затрат (до 25%) при инвестиционных вложениях на модернизацию действующих и строительство новых заводов;

    2) субсидирование процентной ставки вознаграждения по кредитам на оборотные и основные средства;

    3) льготное кредитование в рамках «Экономики простых вещей», в т.ч. производителям мяса и мяса птицы.

    Вместе с тем, Министерством были введены меры по субсидированию фермеров при сдаче бычков на убой. Животноводы получают дополнительно от государства по 200 тг за килограмм живого веса.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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