Более 430 тысяч малышей родились в столице за 25 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица Казахстана празднует свой 25-летний юбилей. В честь этого праздника в Бюро национальной статистики сообщили некоторые интересные факты о главном городе страны, передает МИА «Казинформ»

1. Численность населения– 1 376 528 человек (на 1 июня 2023г.)

2. Женщин больше, чем мужчин: 52,3% – женщины, 47,7% – мужчины3. Названы именем Астана по Казахстану – 26 человек4. За 25 лет в Астане появилось на свет 430,1 тысячи малышей5. Численность детей до 18 лет – 444,4 тысячи, из них мальчики – 229 тысячи, девочки – 215 тысяч.6. За 25 лет в столице зарегистрировано более 181 тысячи браков7. Индекс старения – 15,6 (количество пожилых старше 65 лет на 100 детей)8. Средний возраст жителя – 30,4 лет9. Ожидаемая продолжительность жизни – 77,3 лет10. За 25 лет количество школ выросло на 116 единиц - с 48 до 164 единиц11. Количество вузов – 14 единиц12. Количество театров – 9 единиц13. Количество музеев и библиотек – 32 единицы14. Доля валового регионального продукта в республиканском объеме – 10,2%15. Количество зарегистрированных юридических лиц – 97 602 единицы (1 июня 2023 г.)16. Субъекты малого и среднего предпринимательства – 89 428 единицы (1 июня 2023 г.)17. Количество компаний в сфере строительства – 18,2 тысячи (1 место по РК)18. Занятое население в экономике – 655,3 тысячи человек (І кв. 2023 г.)19. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения – 239,8 тысячи тг (по оценке в IV кв. 2022 г.)20. Количество жилых домов – 29,6 тысячи (2022 г.)21. Количество автомобилей 334,6 тысячи (3 место по РК)22. Число абонентов фиксированного Интернета – 317,4 тысячи единиц23. Количество объектов общественного питания – 685 единиц (1 место по РК)24. Гостиничный бизнес принял 238,5 тысячи иностранцев в 2022 году25. 6 пятизвездочных отелей