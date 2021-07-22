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    Более 43 тысяч тонн льготного ГСМ выделят животноводам

    22 Июля 2021, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел оперативное совещание по вопросам кормозаготовки с участием представителей заинтересованных госорганов и акиматов регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    По предложению Министерства сельского хозяйства Правительством принято решение одобрить заявки акиматов областей на выделение дополнительного объема удешевленных горюче-смазочных материалов​ для проведения сенокосной кампании. Уже на этой неделе планируется утвердить график поставки ГСМ в регионы. Акиматам областей поручено проконтролировать​ адресную доставку 43,6 тыс. тонн льготного ГСМ до фермеров.

    Временные скидки на перевозку сена, которые будут действовать до 31 июля 2021 года на всей территории республики, предоставило АО «НК «Қазақстан темір жолы». Стоимость перевозки снижена на 77%. Эта мера позволит оперативно доставить дополнительные объемы кормов в западные регионы.

    В ходе совещания также рассмотрено предложение о дополнительном закупе фуражного зерна с целью формирования запаса кормов для животноводческих и птицеводческих хозяйств. Сейчас изучается вопрос об источниках финансирования.

    В целях стимулирования кормопроизводства в малых и средних фермерских хозяйствах холдингу «Байтерек» поручено выработать механизмы дополнительного финансирования для закупа аграриями кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения.

    Акиматам регионов поручено обеспечить постоянный контроль за доступностью цен на корма для скота, а также заключить меморандумы с сельхозпроизводителями и комбикормовыми предприятиями о реализации кормов по доступной цене.

    Автор:

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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