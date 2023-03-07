Более 43 тысяч многодетных матерей Казахстана – жительницы Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Более 43 тысяч многодетных семей проживает в миллионной по населению Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента статистики по Жамбылской области, регион входит в пятерку самых крупных по численности населения областей Казахстана.

По естественному приросту населения Жамбылская область занимает одно из первых место в республике, а по количеству родившихся детей (26 684) по итогам 2022 года находится на шестом месте после Туркестанской, Алматинской областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Рост численности населения области обеспечивается увеличением естественного прироста за счет рождаемости. Высокий уровень рождаемости - признак того, что социальная защита государством материнства и детства, уверенность в будущем способствуют решению семей иметь больше детей.