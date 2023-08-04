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    Более 43 млрд тенге заработали казахстанские гостиницы за первые три месяца 2023 года

    4 Августа 2023, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эта сумма в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в первом квартале 2022 года места размещения Казахстана оказали услуги на 26,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу. Минкультуры и спорта.

    По данным ведомства, с января по март текущего года в местах размещения остановились 228 тысяч иностранных гостей. Отмечается, что в начале года количество гостиниц в Казахстане составило 4 тысячи, а их общая вместимость составляет более 203 тысяч мест.

    «В связи с увеличением количества внутренних и иностранных туристов увеличился и объем гостиничных услуг. Например, с начала лета этого года количество иностранцев, прибывающих в нашу страну, увеличилось в 3 раза. Из Китая – в 8,5 раз, из Индии – в 4,7 раза, из Южной Кореи – в 3,8 раза, из Ирана – в 3,8 раза, из Германии – в 3 раза, из США – в 2,2 раза», – сообщила пресс-секретарь Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Минкультуры Экономика
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