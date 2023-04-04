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    Более 43 млрд тенге дополнительно требуется для повышения соцпособий - Тамара Дуйсенова

    4 Апреля 2023, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по модернизация системы социальной помощи рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году с учетом обращений получателей соцпомощи в денежный формат был переведен натуральный пакет, предоставляемый детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет. Указанными выплатами по итогам первого квартала текущего года обеспечены более 114 тысяч детей дошкольного возраста на сумму 1,4 млрд тенге», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    По ее словам, на выплату АСП предусмотрено 74 млрд тенге, которые переданы трансфертами общего характера в регионы.

    Было отмечено, что второе направление – усиление социальной поддержки для лиц с инвалидностью и потерявшим кормильца.

    «Как вы знаете, что в начале года все виды госпособий были повышены на 8,5%. Сейчас во исполнение поручений Главы государства совместно с Министерством финансов прорабатываются расчеты по повышению государственных социальных пособий еще на 14,5% лицам, имеющим инвалидность, воспитывающим детей с инвалидностью, а также осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы и лицам, потерявшим кормильца. Дополнительная потребность составляет более 43 млрд тенге», - сообщила Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Экономика Соцвыплаты
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