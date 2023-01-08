Более 43,2 млрд кубометров газа поставили в Китай по газопроводу из Центральной Азии в 2022 году

УРУМЧИ. СИНЬХУА -КАЗИНФОРМ - В 2022 году по газопроводу Китай-Центральная Азия в Китай было поставлено 43,2 млрд куб. м газа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

По информации PipeChina West Pipeline Company, по газопроводу поставляется около 100 млн куб. м голубого топлива ежедневно. По состоянию на конец 2022 года, с момента открытия газопровода в 2009 года в Китай было поставлено 423,2 млрд куб. м природного газа.

Как отметила компания, максимальная суточная пропускная способность газопровода превышает 163 млн куб. м.

Этот первый в Китае транснациональный газопровод берет свое начало на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским газопроводом «Запад-Восток» в Хоргосе (Синьцзян-Уйгурский АР) на северо-западе Китая.

Благодаря этому газопроводу газом обеспечены более 500 млн потребителей, проживающих в 27 административных единицах провинциального уровня Китая и в Специальном административном районе Сянган.