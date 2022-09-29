Более 425 случаев заболевания холерой и 33 летальных зафиксировано в Сирии

БЕЙРУТ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Сирии сообщило в четверг о 426 случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В переданной агентством САНА ведомственной сводке отмечается, что наибольшее число инфицированных выявлено на севере страны в Алеппо – 260. Там же от холеры умерли 28 граждан. Всего в стране зафиксировали 33 летальных исхода.

Как ранее уточнил координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза, причиной распространения холеры стало использование воды из небезопасных источников в летний жаркий период, в частности из реки Евфрат и оросительных каналов.

В обращении к сирийским гражданам Минздрав республики призвал их «строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять чистую питьевую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию».

По данным ВОЗ, ежегодно во всем мире регистрируют от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой, число летальных исходов составляет десятки тысяч.

Фото: st1.uvnimg.com