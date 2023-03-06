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    Более 423 млн тенге выделили на детские спортсекции в СКО

    6 Марта 2023, 19:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области выделят более 423 млн тенге на занятия детей в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя управления физической культуры и спорта Сергея Мелехова, на коллегии обсуждали итоги работы отрасли за прошлый год и планы на нынешний. Речь шла, в частности, о деятельности спортивных секций.

    «Более 3 тысяч детей перевели с занятий в платных секциях на бесплатную основу. На эти цели из областного бюджета выделили 415,1 млн тенге. В этом году сумму увеличили до 423,4 млн тенге. Сейчас бесплатными спортивными занятиями охвачено более 46 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет 46% от всех детей области. Во всех детско-юношеских спортивных школах занятия проводятся на бесплатной основе», - проинформировал Сергей Мелехов.

    Он добавил, что до 2025-го года стоит задача – достичь 50% охвата населения области занятиями физической культурой и спортом. Акимам районов и профильному управлению необходимо активизировать работу по увеличению числа занимающихся и привлечению детей и подростков к занятиям спортом.

    По информации Сергея Мелехова, в регионе строятся четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в Айыртауском, Жамбылском, Есильском и районе им. Г. Мусрепова.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Спорт Другие государственные органы Петропавловск Дети
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