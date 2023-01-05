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    Более 422 млн тенге возместили отечественным производителям в 2022 году

    5 Января 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» одобрено 72 заявки на возмещение затрат, направленных на повышение производительности труда. Общая сумма возмещения составила 422,9 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

    Большая часть средств направлена в отрасли машиностроения и АПК, где одобрено 26 и 18 заявок соответственно. Вместе с тем затраты возмещены в таких отраслях, как металлургия, деревообработка, производство строительных материалов, химическая, легкая и фармацевтическая промышленности.

    Заявки на возмещение затрат поступили от субъектов со всего Казахстана. Всего за прошедший год меры стимулирования направлены в 15 регионов страны.

    Информационно-консультационные мероприятия проводятся на регулярной основе. Так, за прошедший год сотрудниками АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» посещено 104 промышленных предприятия. В 12 регионах организованы 15 семинар-совещаний на тему «Меры государственного стимулирования промышленности».

    «QazIndustry» принимает заявки круглый год. С правилами и требованиями для возмещения части затрат, направленных на повышение производительности труда, вы можете ознакомиться на сайте qazindustry.gov.kz.
    Промышленность Экономика Сельское хозяйство Регионы
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