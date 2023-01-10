Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 42 тысяч иностранных граждан временно зарегистрировались в Астане

    10 Января 2023, 12:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высокая динамика временно зарегистрированных иностранных граждан наблюдалась в 2022 году в Астане. Об этом сообщила заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Астаны Анар Жомартова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Миграционная ситуация в столице стабильная и находится под контролем. По итогам 2022 года отмечена высокая динамика временно зарегистрированных иностранных граждан в количестве 42 762 человек, что на 30 % больше 2021 года», - сообщила Анар Жомартова на брифинге департамента.

    По ее словам, в связи с усиливающимся потоком иностранных граждан в город, столичной полицией на постоянной основе принимаются всесторонние меры по поддержанию должного миграционного режима, контроля за соблюдением иностранными гражданами порядка регистрации и пребывания в РК. Помимо повседневной работы по выявлению иностранцев-парвонарушителей, в прошлом году систематически проводились масштабные оперативно-профилактические мероприятия «Мигрант», «Участок» по противодействию незаконной миграции.

    «Принятыми мерами выявлено около 6 тысяч иностранцев-правонарушителей в сфере миграционного законодательства. Решениями судов выдворено из страны 1 143 нарушителей, где в порядке гражданского судопроизводства выдворено пять иностранцев. Количество привлеченных к административной ответственности лиц, пригласивших иностранцев и не обеспечивших соблюдение ими установленных правил пребывания составило 1 278 граждан», - сказала заместитель начальника.

    По информации спикера, за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы были привлечены к ответственности 113 работодателей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Общество мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане организовали бесплатные курсы казахского языка для взрослых
    Техническое обследование моста с разошедшимися швами начнут в Астане 13 января
    Дорогу из Астаны в Павлодарскую область закрыли для движения
    Столичные школьники второй смены переведены на дистанционку
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров