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    Более 4100 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

    24 Сентября 2022, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 4 292 человека (–4 160+ и 132 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

    «Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 4 161 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента», говорится в сообщении ведомства.

    За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2260.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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