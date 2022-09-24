Более 4100 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 4 292 человека (–4 160+ и 132 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

«Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 4 161 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии четыре пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента», говорится в сообщении ведомства.

За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 2260.