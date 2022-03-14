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    Более 41 тысячи человек прошли ревакцинацию в Мангистауской области

    14 Марта 2022, 21:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Мангистауской области ревакцинацию прошли 41 879 человек, и больше всего среди них педагогов и медицинских работников. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения региона Аскар Сагимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в числе прошедших ревакцинацию 6 395 медицинских работников, 1 059 государственных служащих, 4 836 представителей силовых структур, 3 015 производственных работников. В этом списке также 2 182 вахтовика, 7 105 педагогов, 415 работников центров обслуживания населения, 192 работника железных дорог и др.

    Аскар Сагимбаев также отметил, что в списке прошедших ревакцинацию 427 беременных женщин, 974 человека старше 50 лет, 306 человек, состоящих на учете «Д», 1 162 студента и др.

    «В целом, в регионе сейчас используются российская вакцина «Sputnik V», отечественная вакцина «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac», «Рfizer». Так, первым компонентом привиты 224 914 (57,9%), а вторым - 206 937 (53,3%) человек. Ревакцинация проводится в 25 поликлиниках области», - рассказал специалист.

    Он добавил, что по данным на 14 марта в области не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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