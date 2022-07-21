Более 408 млн тенге вернули потребителям за полгода в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно анализу, проведенному Комитетом по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, за первое полугодие 2022 года количество обращений в КЗПП и территориальные департаменты увеличилось на 142% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За 6 месяцев 2022 года в Комитет и территориальные департаменты поступило 11595 обращений, а в первом полугодии 2021 года - 8164. По результатам проведенных мероприятий в первом полугодии текущего года потребителям возвращено 408,8 млн тенге, а в 2021 году за аналогичный период эта цифра составила 138,7 млн тенге. Темп роста составил 294,7%.

Проведенный анализ показал, что чаще всего права потребителей нарушаются в сферах розничной торговли (49%), бытовых услуг (21%), электронной торговли (8,1%), жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) (5%). В сфере розничной торговли поступают жалобы по поводу отказов в обмене качественных товаров, либо в замене или возврате денежных средств за бракованные товары. В категории бытовых услуг входят жалобы по некачественному и несвоевременному оказанию услуг социально-бытовой сферы, в эту же категорию входят жалобы на мебельщиков и услуги по ремонту квартир. В сфере электронной торговли жалобы возникают по причине отсутствия информации о товаре и продавце, несоответствии предлагаемого товара описанию, отказа интернет-сайтов в возврате товара и денежных средств, а также из-за участившихся фактов мошенничества. В сфере ЖКХ обращения связаны с некачественным оказанием коммунальных услуг, необоснованным повышением тарифов, неправомерными проверками и заменой приборов учета электроэнергии, незаконным захватом электросетей. Кроме этого, участились жалобы на газораспределительные компании, услуги домофонных компаний, на застройщиков и отключения электроэнергии.

Помимо этого, казахстанцы также направляют свои жалобы на услуги связи (2,4%), транспорта (2,3%), общественного питания (2,1%), финансовых услуг (2,1%), туристских услуг (1,6%), медицинские услуги (1,5%), услуги образования (1%), авиаперевозки (0,8%).

Из 11595 обращений разъяснено – 5734 или 50%, удовлетворено - 4398 или 38%, исковая работа по 57 обращениям или 0.4%, перенаправлено 1187 или 10,2%, отозвано 57.