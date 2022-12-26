Более 402 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 402 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности направлено 28,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 9,3 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 527,7 тысячи человек, по случаю потери кормильца – 184,3 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 декабря 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 54 062 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 50 368 тенге.

Вместе с тем, размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года будут повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.







