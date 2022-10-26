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    Более 400 тысяч мальков выпустили в водоемы Карагандинской области

    26 Октября 2022, 21:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В шесть водоемов Карагандинской области в этом году выпустили 416 тысяч мальков и сеголеток рыб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Федоровское водохранилище Караганды пополнилось 166 тысячами молодых карпов и сазанов. В озеро Соленое в Бухар-Жырауском районе выпустили 97 500 сеголеток карпа. Зарыбление необходимо для усиления биологических запасов водоемов.

    «Мы выпускаем мальков в бесхозные водоемы. Эту работу проводим ежегодно. В 2021 году выпустили 100 тысяч. Обязательно изучаем, как молодняк приживается», – говорит заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев.

    Выпускает молодняк в водоемы Карагандинский рыбопитомник. По словам генерального директора предприятия Дениса Муштакова, карп для зарыбления был выбран специально.

    Рыба быстро растет и размножается. Через пару лет рыболовы-любители смогут вылавливать полукилограммовых карпов.

    В Карагандинской области 202 водоема, в 60% случаев у водоемов есть хозяева. Ежегодно в регионе проходят аукционы по передаче бесхозных водоемов на баланс предпринимателей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Регионы Караганда
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