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    Более 400 тысяч казахстанских детей получат материальную помощь для подготовки к школе

    30 Июля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства в этом году более 400 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения будут охвачены материальной помощью на обеспечение школьной формой, школьными принадлежностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК .

    В текущем году минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды, канцелярских товаров определен в размере не ниже величины прожиточного минимума – 40 567 тенге. Все перечисления денежных средств осуществляются на картсчета родителей. «Денежные средства будут предоставляться родителям для того, чтобы они вместе с детьми могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары. Принятые изменения позволят родителям и детям самостоятельно выбрать поставщиков и исключит предоставление некачественных товаров», - отметил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

    Для оказания материальной помощи нуждающимся семьям и 100% обеспечения детей на образование функционирует Фонд всеобщего обязательного среднего образования. В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации. В том числе дети, погибших из области Абай. Напомним, в прошлом году сумма на приобретение школьных комплектов варьировалась от 17 тысяч тенге.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование Социальная поддержка школа Дети
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