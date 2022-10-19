Более 400 тысяч человек спасено службами ЧС Казахстана за время их работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1995 года казахстанскими спасателями совершено более 1 млн 545 тыс. выездов на ликвидацию ЧС. Об этом сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы работы, с 1995 года по сентябрь 2022 года, службами ЧС совершено более 1 млн 545 тыс. выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и пожаров. Благодаря их деятельности, профессионализму и оперативности спасено более 401 тыс. человек, эвакуировано из различных зон ЧС свыше 366 тыс., оказана медицинская помощь более 66 тыс. пострадавшим», – сказал И. Кульшимбаев.

Вице-министр также сообщил, что, с начала текущего года, для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями МЧС осуществлено свыше 61 тыс. выездов, спасено свыше 9 тыс. человек, эвакуировано около 10 тыс., оказана первая медицинская помощь более, чем 3 тыс. граждан.

По словам И. Кульшимбаева, в текущем году зарегистрировано свыше 9 тыс. чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера. На телефоны экстренных служб «112» поступило 4 901 489 звонков от граждан, на пульт «101» – 1 143 323. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечается незначительный, на 0,1 %, рост числа пострадавших от последствий ЧС, при этом, число погибших снизилось на 26,4 %. Размер материального ущерба уменьшился на 40,3 %.

Сегодня, 19 октября в Казахстане отмечают День спасателя.

Указом Президента РК от 19 октября 1995 года №2541 был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Позднее государственный орган претерпел ряд реорганизаций, в настоящее время уполномоченным органом в сфере предотвращения и ликвидации ЧС является Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как ранее сообщалось, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских спасателей с профессиональным праздником.

Мы помним всех наших товарищей, кого потеряли при ликвидации ЧС, сказал министр Юрий Ильин, поздравляя спасателей с профессиональным праздников.