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    Более 400 тыс. детей из малообеспеченных семей получат помощь к новому учебному году

    16 Августа 2022 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приняты необходимые меры по обеспечению готовности к новому учебному году. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для подвоза детей приобретается 515 новых автобусов в этом году. Малообеспеченные семьи получат денежные средства в размере не менее 37 тыс. тенге для самостоятельного приобретения школьной одежды, канцтоваров, такая помощь будет оказана более 400 тыс. детей», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тыс. мест.

    «По поручению Главы государства, количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тыс. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в трех новых филиалах ведущих зарубежных вузов. В целом, по обеспечению готовности к новому учебному году приняты меры», - заключил Премьер-Министр.

    Фото:pfwbs.org

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Алихан Смаилов #Минпросвещения РК
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