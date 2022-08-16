Более 400 тыс. детей из малообеспеченных семей получат помощь к новому учебному году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приняты необходимые меры по обеспечению готовности к новому учебному году. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для подвоза детей приобретается 515 новых автобусов в этом году. Малообеспеченные семьи получат денежные средства в размере не менее 37 тыс. тенге для самостоятельного приобретения школьной одежды, канцтоваров, такая помощь будет оказана более 400 тыс. детей», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тыс. мест.

«По поручению Главы государства, количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тыс. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в трех новых филиалах ведущих зарубежных вузов. В целом, по обеспечению готовности к новому учебному году приняты меры», - заключил Премьер-Министр.

Фото:pfwbs.org

