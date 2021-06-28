Более 400 тонн мусора извлекли из казахстанских водоемов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Нариман Жунусов рассказал о работе по очистке водоемов от мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году с 1 марта по 31 мая, в целях очистки рыбохозяйственных водоемов от брошенных рыболовных сетей и уборки прибрежных территорий, в регионах проведена природоохранная акция «Чистые водоемы». В результате проведения ежедневных мероприятий по республике из водоемов извлечено более 216 км бесхозных сетей, на полигоны вывезено более 400 тонн твердых бытовых отходов», - сказал Нариман Жунусов на брифинге в СЦК.

По его словам, акция проводилась с участием 327 государственных инспекторов, более 1700 работников субъектов рыбного хозяйства, порядка 1100 работников егерских служб, 200 представителей общественных объединений и около 2000 волонтеров.

«Кроме того, для предотвращения замора рыбы на рыбохозяйственных водоемах в зимний период с декабря 2020 года по март 2021 года для улучшения условий обитания рыб пробурено более 214 тысяч лунок, 108 тысяч майн с установлением около 171 тысяч камышовых снопов. В указанных мероприятиях приняли участие более 5000 человек и задействовано около 1000 единиц техники», - заключил спикер.