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    Более 400 тонн дизтоплива отгрузят сельхозтоваропроизводителям

    5 Сентября 2022, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков доложил о ходе отгрузки дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сельхозтоваропроизводителям (далее – СХТП) в июле отгружено 106,6 тыс. тонн, в августе 145,6 тыс. тонн», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    Он пояснил, что остаток был догружен до 5 сентября.

    « Отгрузка в адрес сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем. Всего планируется отгрузить 423,5 тыс. тонн дизельного топлива в адрес сельхозтоваропроизводителей», - заключил министр.

    Ранее Б. Акчулаков озвучил прогноз по производству дизельного топлива в 2022 году и сообщил об имеющихся запасах дизельного топлива в стране.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Сельское хозяйство Минэнерго РК Топливо
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