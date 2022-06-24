Более 400 сотрудников жамбылской полиции получили награды в честь праздника

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Юбилейный профессиональный праздник День казахстанской полиции отметили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В парке «Жеңіс» имени Бауыржана Момышулы состоялось возложение цветов к памятникам Газизу Байтасову и героям-полицейским, погибшим при исполнении служебного долга. Участники торжественного мероприятия почтили память погибших полицейских минутой молчания.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, за годы yезависимости 36 сотрудников департамента полиции Жамбылской области награждены государственными наградами, из них 13 - орденами «Айбын», 23 - медалями «Ерлігі үшін». За 30-летний период становления полицейской службы немало жамбылских полицейских проявили профессиональное мастерство, преданность делу, отдавали свои жизни за мирную жизнь граждан. Бессмертен подвиг капитана полиции Газиза Байтасова, первого и единственного полицейского, удостоенного звания Халық Қаһарманы среди сотрудников правоохранительных органов Казахстана.

На строевом плацу областного департамента полиции торжественное мероприятие, посвященное Дню полиции, началось с поздравительных телеграмм Президента РК Касым-Жомарта Токаева и министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Марата Ахметжанова. Участниками мероприятия стали аким области Нуржан Нуржигитов, секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков, руководители правоохранительных и судебных органов, ДКНБ, представители общественности, ветераны органов внутренних дел, руководящий и личный состав департамента полиции, родные и близкие погибших сотрудников органов внутренних дел.

Глава региона и секретарь областного маслихата в своих поздравлениях высоко оценили работу жамбылских полицейских по охране общественного порядка и соблюдению законности и вручили Почётные грамоты и дипломы лучшим сотрудникам.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто нашел призвание в благородной и почетной профессии защитника правопорядка. Этот год для полицейских особенный. Ровно 30 лет назад, на заре yезависимости, был принят Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» - первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто в мирное время отдал жизнь ради спокойствия и безопасности граждан, является примером самоотверженности и подлинного героизма», - сказал глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

В честь 30-летия казахстанской полиции 23 сотрудника приказом министра внутренних дел РК, более 400 - приказом начальника департамента полиции Жамбылской области награждены различными наградами - медалями «30 лет полиции РК», орденом «Құрмет», грамотами и благодарственными письмами.

После награждения сотрудники специального отряда быстрого реагирования департамента полиции продемонстрировали элементы рукопашного боя, приемы боевого самбо и защиты от холодного оружия и отражения нападения. На сегодня в СОБР служат 70 кандидатов в мастера спорта, 15 мастеров спорта и 3 мастера спорта международного класса.

Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы департамента полиции выступил со своей служебной собакой, которая показала мастерство по обнаружению наркотических средств и задержанию условного преступника. С помощью этой служебной собаки раскрыто более 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Тактические приемы с оружием продемонстрировали сотрудники подразделения специального назначения. Личный состав прошел торжественным маршем по плацу.

Профессиональный праздник завершился концертом в областном Центральном концертном зале «Баласагун».

Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник — День полиции. В этом году правоохранительное ведомство празднует своё 30-летие. В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял Pакон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Это был первый правовой акт после провозглашения независимости Республики, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году указом Главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции.