Более 400 случаев профзаболеваний регистрируется ежегодно в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно регистрируется более 400 случаев профзаболеваний. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане ежегодно регистрируется более 400 случаев профзаболеваний. За последние 3 года их численность уменьшилась на 21%», - сказал Ербол Нургалиев.

Ранее сообщалось, что уровень производственного травматизма стабильно снижается в Казахстане. Благодаря принятым мерам по профилактике производственного травматизма за последние 5 лет количество пострадавших уменьшилось на 10,7%, в том числе погибших на производстве – на 16%.

«В результате принятых комплексных мер за последние 5 лет (2016-2020 годы) количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10,7% (с 1683 до 1503 человека), в том числе количество погибших – на 16% (с 248 до 208 человек). Коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих снизился с 0,32 до 0,23», – уточнил Ербол Нургалиев.