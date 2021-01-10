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    Более 400 следственно-арестованных голосуют в Караганде

    10 Января 2021, 11:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Следственно-арестованные Карагандинской области приняли участие в голосовании на парламентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 7 утра следственно-арестованные начали прибывать на избирательный участок №94 под сопровождением контролеров учреждения. Всего 401 арестант учреждения АК-159/1 имеет право голосовать на очередных парламентских выборах.

    Избирательный процесс проходит с соблюдением противоэпидемических требований, следственно-арестованные проходят на избирательный участок по двое без контролеров. Многие из избирателей следственного изолятора города Караганды принимают участие в голосовании впервые. Всего тех, кто впервые отдал свой голос насчитывается 27 человек.

    «За две недели до выборов следственно-арестованные получили агитационные материалы (брошюры) от политических партий для ознакомления, так же информацию о партиях избиратели узнавали по радио, которое вещается на территории учреждения. Также на избирательном участке присутствуют наблюдатели, которые следят за ходом избирательного процесса», - сообщил заместитель начальника учреждения АК-159/1 майор юстиции Есимжан Байтасов.

    Более того, в следственном изоляторе в честь восьмых парламентских выборов для всех содержащихся подготовлен праздничный завтрак и обед.

    Всего на данный момент проголосовало 305 следственно-арестованных города Караганды. По закону Республики Казахстан право голоса имеют граждане, чья вина по решению суда не доказана.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Регионы Казахстана Выборы-2021
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