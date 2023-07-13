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    Более 400 проблем бизнеса решены в рамках проекта «Бизнеске жол»

    13 Июля 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние полгода по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 400 проблемных кейсов бизнеса, затронувших свыше 20 тысяч предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Antikor.

    Наибольшее количество административных барьеров для предпринимателей приходится на сферу земельных отношений и в вопросах подключения к объектам инфраструктуры, заявляют в ведомстве. Значительные проблемы имеются в системах налогообложения и государственных закупок. Предприниматели часто не могут получить своевременную оплату за исполненные договоры, после вмешательства Антикоррупционной службы финансовые задолженности перед 220 субъектами бизнеса полностью закрыты.

    Для устранения данной проблемы Министерству финансов предложено доработать функционал портала госзакупок, который должен автоматически определять задержки по оплате. Также рекомендовано внедрить систему финансовых гарантий на примере аккредитива и вопросы административной ответственности должностных лиц за нарушения. В рамках проекта особое внимание уделяется устранению системных административных барьеров для бизнеса. К примеру, исключены факты незаконного рассмотрения вопросов продления аренды земли акиматами на заседаниях земельных комиссий, так как данные комиссии по закону таких полномочий не имеют.

    По рекомендациям территориальных департаментов Агентства из планов контролирующих органов исключены необоснованные проверки в деятельности 360 предпринимателей. Прекращены необоснованные проверки частных садов под видом мониторинга со стороны местных исполнительных органов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Бизнес Астана Коррупция
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