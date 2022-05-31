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    Более 400 предложений получено в регионах по изменениям в Конституцию

    31 Мая 2022, 19:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На базе Академии государственного управления при Президенте РК состоялся обучающий семинар «Молодежь и референдум», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Целью семинара является проведение разъяснительной работы среди молодых граждан о референдуме.

    На мероприятии председатель Центральной избирательной комиссии референдума Нурлан Абдиров остановился на вопросах организации республиканского референдума.

    «За время поездки в регионы собрано 443 конкретных предложения. Встречи проходили в неформальном формате. Объездили весь Казахстан, встретили около 10 тыс. человек. Мы учитываем озвученные предложения, сейчас их анализируем», - сказал Н. Абдиров.

    В ходе встречи разъяснены основные изменения в Конституцию.

    В мероприятии приняли участие руководители и активисты республиканских и региональных молодежных организаций, сотрудники региональных молодежных ресурсных центров, комитетов по делам молодежи учебных заведений, студенты, магистранты и докторанты высших учебных заведений Нур-Султана.

    Организаторами семинара являются Центральная комиссия референдума Республики Казахстан и центр электорального обучения Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Граждане РК смогут проголосовать на референдуме даже за рубежом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Регионы Казахстана Конституция Политика ЦИК Референдум
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