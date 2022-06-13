13 Июня 2022 18:21

Более двух тысяч патронов и оружие обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжается поиск оружия и боеприпасов, похищенных на территории областного центра в ходе январских массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон оружия.

«Находка обнаружилась на одной из улиц областного центра, за гаражом, - сообщила руководитель пресс-службы Гульсара Мухтаркулова. - Изъяты пистолет Макарова с восемью патронами в магазине, револьвер, гладкоствольное ружье марки «ИЖ» 12-го калибра, светошумовая граната «LSG-80», металлический ящик с патронами калибра 5,45мм (всего 2 016 штук)».

Помимо этого, полицейские обнаружили в областном центре еще один арсенал оружия.

«Найдены пистолета ТТ, по одной единице нарезного и гладкоствольного оружия, светошумовая и звукошумовая гранаты, пять патронов 12-го калибра, 36 патронов от пистолета Макарова 9 мм, 19 патронов калибра 5,45 мм, три патрона калибра 7,62 от пистолета ТТ, бронежилет», - уточнили в ведомстве.

По всем фактам назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Как сообщалось, в Жамбылской области в ходе массовых беспорядков 4 - 6 января 2022 года поджогам, разграблению и разгрому подверглись четыре здания департамента полиции Жамбылской области, здания областного акимата, объекты бизнеса, здание партии «Nur Otan» в Таразе и в Шуском районе.

После обращения полицейских с просьбой сообщать информацию об обнаруженном оружии, боеприпасах и специальных средствах на пульт «102» от жителей области активно поступают звонки о местах нахождения оружия. Помимо этого, поиск оружия сотрудниками полиции дает свои результаты.

Так, 6 мая жамбылские полицейские обнаружили 20 единиц оружия, гранаты и патроны. Среди оружия были три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, ружье марки «Сайга», гладкоствольные ружья, револьвер, травматические пистолеты, обрезы гладкоствольных ружей, перцовая, газовая и свето-шумовая гранаты.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники ежедневно проводят розыскные работы по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков в начале января 2022 года.

В ведомстве напомнили, что граждане, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Анонимность гарантируется.